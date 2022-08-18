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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Önce dayak sonra tehdit

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Önce dayak sonra tehdit

Ünlü işadamı İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı’dan şikayetçi oldu. Geçtiğimiz aylarda Sarı’nın sevgilisi tarafından darp edilen Antebi, “Eski eşim arayıp ‘Yediğin dayağın daha beteri gelecek’ diye beni tehdit ediyor” dedi

İzzet Antebi ile eski eşi Didem Sarı arasındaki sular durulmuyor. Antebi, geçtiğimiz aylarda bir mekandan çıkarken Sarı'nın yeni sevgilisi Kayacan Akarsu tarafından darp edildiğini belirtip savcılığa başvurmuştu. Olaylar bununla da kalmadı. Ünlü işadamı, bu kez de eski eşi ve sevgilisi hakkında tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulundu.


Kayacan Akarsu

SES KAYITLARINI SUNDU
Antebi, "2 Ağustos'ta 02.00 sularında eski eşim arayıp 'Senin yediğin o dayak var ya onun daha beteri gelecek. Sen o velayeti rüyanda görürsün' dedi. Sonrasında sinkaflı küfürler ve tehditlerde bulunmaya devam etti'' diye konuştu. Ardından Akarsu tarafından da tehdit edildiğini belirten Antebi, ses kayıtlarını savcılığa sunarak dava açılmasını talep etti.
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Önce dayak sonra tehdit
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