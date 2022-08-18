Önce dayak sonra tehdit

İzzet Antebi ile eski eşi Didem Sarı arasındaki sular durulmuyor. Antebi, geçtiğimiz aylarda bir mekandan çıkarken Sarı'nın yeni sevgilisi Kayacan Akarsu tarafından darp edildiğini belirtip savcılığa başvurmuştu. Olaylar bununla da kalmadı. Ünlü işadamı, bu kez de eski eşi ve sevgilisi hakkında tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulundu.Kayacan AkarsuAntebi, "2 Ağustos'ta 02.00 sularında eski eşim arayıp 'Senin yediğin o dayak var ya onun daha beteri gelecek. Sen o velayeti rüyanda görürsün' dedi. Sonrasında sinkaflı küfürler ve tehditlerde bulunmaya devam etti'' diye konuştu. Ardından Akarsu tarafından da tehdit edildiğini belirten Antebi, ses kayıtlarını savcılığa sunarak dava açılmasını talep etti.