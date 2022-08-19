Daha iyi bir gelecek için ‘ileri dönüşüm’ sergisi

Kalyon Holding, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakma sorumluluğuyla projeler geliştirmeyi, toplumda farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.Bu doğrultuda Kalyon Holding, Home Art iş birliğinde dünyamızdaki kısıtlı kaynakları bilinçli tüketme düşüncesini temel alan 'İleri Dönüşüm Sergisi'nin ön gösterimi Kalyon Kültür'de yapıldı.Sergi ile sürdürülebilir bir yaşam için kaynakları dönüştürerek bilinçli tüketim konusunda farkındalık oluşturmak hedefleniyor.Alanlarında profesyonel mimar ve tasarımcılar; ikonik yerel objeleri, inşaat malzemelerini ve artık kullanılmayan nesneleri kullanılabilir eşyalara dönüştürdü. Küratörlüğünü Ceren-Irmak Arkman'ın, proje koordinatörlüğünü Gülderen Tumba'nın üstlendiği sergi, 31 Ağustos'a kadar Kalyon Kültür'de ücretsiz ziyaret edilebilir.