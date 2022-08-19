Kiraya zam istedi ardından tehdit etti

Aylin Coşkun, 9 ay önce İstanbul Eyüpsultan'da bir iş yeri kiralayarak ışık organizasyonları yapmaya başladı. İş yeri sahibi, mayıs ayında mülkü Kürşat G.'ye sattı. İddiaya göre yeni mal sahibi Kürşat G., Coşkun'u arayarak kiraya zam yapılmasını istedi "İş yerine 10 milyonluk yatırım yaptım. Ya kira artırımını istediğim gibi yaparsınız ya da oraya gelirim" dedi.Yaşananların ardından Kürşat G.'nin ünlü şarkıcının eşi Volkan Aslan'ı arayarak küfür ve hakaretlerde bulunduğu iddia edildi. Coşkun ve eşi, karakola giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İş yerini satın aldıktan sonra ünlü şarkıcıya ihtarname çektiğini, yeniden kira sözleşmesi yapmak istediğini belirten Kürşat G., "Zam yüzünden iftira atıyorlar" diye kendisini savundu.