Düğünün en iddialısı beyler olmalı

Düğün denildiği zaman nedense hep aklımıza gelinin gelinliği, aile üyelerinin tuvaletleri geliyor. Aklımızdaki kodlama, düğünün kadın için olduğu yönünde... Oysa düğünün önemli bir kahramanı ve kesinlikle şık olması gereken kişisi damat... Yani beyler bir ömür boyu saklayacağınız fotoğraflarda şık, elegan bir görüntüye sahip olmanız çok önemli... O özel günde davetteki en göze çarpan erkeğin tabii ki damat olması gerekir. Bu nedenle damatlık seçimi de gelinlik seçimi kadar özen ve dikkat ister. Damatlık seçiminde aynı gelinlikte olduğu gibi vücut tipi, düğünün olacağı mevsim, mekan ve kutlama konsepti önemli. Ve tabii ki yaka, paça, takım kesimleri moda döngüsü içinde sürekli olarak değiştiği için tüm bu detaylar dikkate alınarak sezona uygun trendler göz önünde bulundurularak seçim yapılmalıdır. Biz de bunları göz önüne alarak 2022 yılında evlenecek olan damat adayları için yılın damatlık trendlerinden ve modellerinden bahsettik...SONBAHARIN ilk günlerinde yapılacak kır düğünlerinde ya da şık otel düğünlerinde beyaz renkli damatlık modellerini sıklıkla göreceğiz. Modern ve elegan bir görünüm için beyaz ve krem renklerdeki damatlık modelleri ön plana çıkıyor.ÖZEL günlerin ve resmi davetlerin vazgeçilmezi olan kruvaze ceketler, bu yılın damatlık modellerine de uyarlanıyor. Özellikle şık otel veya sahil düğünleri için kruvaze ceketli damatlık modelleri uygun bir tercih olacaktır."En klasiği zaten siyah damatlık değil mi?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim... Tabii ki siyah en klasik renk... Her vücut tipindeki damada yakışacağı garanti... Ama bu yıl şöyle bir farklılık var... Klasik siyah damatlık çeşitlerinden farklı olarak gömleği, kravatı, pantolonu ve ceketi tüm parçaları siyah olan damatlık modelleri, bu yılın trend damatlık modelleri arasında bulunuyorOLDUKÇA riskli diyerek başlayalım... Eğer yaşınıza, fiziğinize ve düğünün yapılacağı mekana uygunsa, renkli damatlık modelleri tam size göre... Damatlık modelleri söz konusu olduğunda akla ilk olarak siyah ve lacivert gibi klasik renkler gelse de, özellikle farklılıktan hoşlanan damat adayları için bu yıl renkli damatlık modelleri trendler arasında yer alıyor. Özellikle kır ve bahçe düğünleri için renkli damatlıkların çok şık olacağı kesin.BU yılın trend damatlık modelleri arasında tüvit damatlıklar da yerini alıyor. Özellikle kış ve sonbahar mevsimlerinde yapılacak düğünler için tüvit damatlık modelleri tercih edilebilir.