‘Evleneceğim kişide kriter aramıyorum’

Burcu Özberk, önceki akşam Akaretler'de bir etkinliğe katıldı. Örgü saçı ve giyim tarzıyla bakışları üzerine çeken ünlü oyuncu, Murat Boz ile başrol paylaşacakları filmle ilgili konuştu: "Bugün toplantıdaydık, okuduğumda çok heyecanlandım. Eylül ortasında sete çıkacağız. Murat'la iyi bir partner olacağımızdan hiç kuşkum yok." Yakında İspanya tatiline çıkacağını söyleyen Özberk, "Ufukta evlilik var mı, evleneceğiniz kişide kriterleriniz neler?" sorusuna ise "Kriterim yok, beni heyecanlandıran biri olsun, yaşı da fark etmez" diye yanıt verdi.