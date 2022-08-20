Kızı için 30 bin TL’lik tazminat davası açtı

ÇOCUK oyuncu Kübra Süzgün, geçtiğimiz yıllarda bir beyaz eşya firmasının marka yüzü oldu. Süzgün'ün ailesi, firma ile aralarında anlaşma olmadığı ve gereken ödemenin yapılmadığını, kızlarının görüntülerinin izinsiz kullanılmaya devam ettiğini ileri sürerek 30 bin TL'lik tazminat davası açtı. Mahkeme dosyayı 3 kez bilirkişiye gönderdi. İki raporda, 13 yaşındaki oyuncunun marka ile arasında anlaşma imzalanmadığı ve bir ödeme yapılmadığı tespit edildi. Son bilirkişi raporunda yer alan belgede, görüntülerin izinsiz kullanımına izin verildiği gerekçesiyle tazminat davası reddedildi. Oyuncunun babası Serkan Süzgün, bunun üzerine İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. 8 yıldır devam eden davayla ilgili baba, "Bu raporda dava tarafı olmayan ajansın dosyaya sunduğu bir belge yer aldı. Görüntülerin süresiz şekilde kullanılmasına izin vermişim gibi gösterilmiş. Böyle bir sözleşme olmadı, bahsi geçen belge gerçeğe aykırıdır. Yıllardır kızımın hakkını gasp ediyorlar. Davamızı engellemeye çalışıyorlar" dedi. Süzgün, ailesinin ve kendisinin can güvenliği olmadığını da iddia etti.