‘Kumsallarınız, hizmetiniz ve halkınız harika’

Malta bayraklı büyük gezinti gemisi Mein Schiff Herz, geçtiğimiz günlerde Bodrum'a geldi. Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırılan gemide, çoğunluğu Alman uyruklu 1547 yolcu, ziyaret için karaya ayak bastı. Turistlerin bazıları ilçeyi gezip restoranlarda vakit geçirirken, bazıları da günlük tekne turları ile mavi yolculuğa çıkmayı tercih etti. Başka bir grup da alışveriş yapıp, Bodrum'a ait tarihi yerleri gezdi.







'ÇOCUKLARA ÖZENLİSİNİZ'

Alman vatandaşı turistler "Türkiye çok güzel bir ülke... Özellikle Bodrum'a sık sık geliyoruz" derken, bir Alman ailesi Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Aile reisi Yan, "Kumsallarınız, limanlarınız harika, hizmet kaliteniz yüksek ve çok hoşgörülü bir ülkesiniz. Çocuklara karşı da özenlisiniz" dedi.







Türkiye ekonomisi hakkında da fikirlerini dile getiren Yan, "Türk ekonomisi hakkında fikir sahibi olmak için fazla kalamadım ama diğer ülkelerden çok daha ucuz" dedi. İran asıllı bir turist ailesi ise "Biz Erdoğan'ı çok seviyoruz ve yakından takip ediyoruz. Türkiye'yi çok seviyoruz, burası çok güzel bir ülke. Türk ekonomisini de yakından takip ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da eşim ve çocuklarımla İngiltere'den geldik" dedi.