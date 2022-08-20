Uraz Kaygılaroğlu’ndan duygusal Civan Canova paylaşımı! Uraz Kaygılaroğlu’dan Civan Canova’ya: İyileşeceksin sanmıştım!

Usta oyuncu Civan Canova, geçtiğimiz hafta bir video yayınladı ve akciğerinde kitle tespit edildiğini sevenlerine duyurdu. Tedavi altına alınan Civan Canova'dan bugün üzen haber geldi.
ÜNLÜLERDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAĞDI!
67 yaşında vefat eden sanatçı, hem sevenlerini, hem de sanat camiasını yasa boğdu. Ünlüler, baş sağlığı mesajı yayınladı.
ROL ARKADAŞINDAN DUYGUSAL MESAJ!
'Üç Kuruş' dizisinde rol alan usta isim, aynı zamanda dizide Uraz Kaygılaroğlu'nun babasını da canlandırıyordu. Rol arkadaşı Civan Canova'nın ölümüyle üzüntüye boğulan Uraz Kaygılaroğlu, bugün sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
"İYİLEŞECEKSİN SANMIŞTIM"
Uraz Kaygılaroğlu, "Ah be babacığım… iyileşeceksin sanmıştım. Seni ziyaret için grup kurmuş, aramızda ikiye bölünüp tartışmıştık. Bir taraf 'gidelim 2-3 dk da olsa görelim' diyordu, diğer ekip ise 'covid korkusu', 'mikrop taşırız' korkusu ile 'bekleyelim' diyordu. Ben ikinci gruptaydım… Çok üzgünüm çok. Pamuk gibi bir adamdın. Pamuk gibi yumuşacık uyu #oğlununkıymetlisi"