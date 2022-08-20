Uraz Kaygılaroğlu’ndan duygusal Civan Canova paylaşımı! Uraz Kaygılaroğlu’dan Civan Canova’ya: İyileşeceksin sanmıştım!

"İYİLEŞECEKSİN SANMIŞTIM"

Uraz Kaygılaroğlu, "Ah be babacığım… iyileşeceksin sanmıştım. Seni ziyaret için grup kurmuş, aramızda ikiye bölünüp tartışmıştık. Bir taraf 'gidelim 2-3 dk da olsa görelim' diyordu, diğer ekip ise 'covid korkusu', 'mikrop taşırız' korkusu ile 'bekleyelim' diyordu. Ben ikinci gruptaydım… Çok üzgünüm çok. Pamuk gibi bir adamdın. Pamuk gibi yumuşacık uyu #oğlununkıymetlisi"