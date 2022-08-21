Ara vermeden 37 şarkı söyledi

İBRAHİM Tatlıses, önceki akşam Paraf Açıkhava sahnesinde 7. kez konser verdi. Tezahüratlar eşliğinde sahneye çıkıp hayranlarını selamlayan sanatçı, "Beni yine onurlandırdınız, gururlandırdınız, yine ağlatacaksınız" dedi. Hit parçalarından 'Yalan'ı seslendiren Tatlıses, şarkının sonunda alkış tufanı kopunca "Bu şarkıyı böyle okumama sebep sizlersiniz" diye konuştu. 2.5 saat boyunca hiç ara vermeden 37 şarkı seslendiren sanatçı, kulakların pasını sildi. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında olan Berdan Mardini ve Özgür Alter bir ara halay çekti.