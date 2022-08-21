‘Bu gece Oğuzhan’ın bekarlığa veda gecesi’

YAZ sezonunu tatil ve sahne çalışmaları nedeniyle Çeşme'de geçiren ve birkaç gün sonra nikah masasına oturmaya hazırlanan Oğuzhan Koç, düğün öncesi son Çeşme konserini Alaçatı'daki bir mekanda verdi. Popçuyu dinlemeye gelenler arasında, Fettah Can ve Cansu Kurtçu çifti de vardı. Koç'un sahneye davet ettiği çift, "Bu gece aslında bizim için Oğuzhan'ın bekarlığa veda gecesi. Bizim ailemizin bir tanesidir o" dedi. Bir ara Koç, Kurtçu ile kulise geçti. 2 parça seslendiren Can, eşinin ve Koç'un gelmediğini görünce "Düğün gecesinin masa düzenini yapıyorlar galiba" diye espri yaptı.