Klip çekimlerinde kahkaha tufanı

OYUNCU-sunucu Uğur Aslan 'Yaradana Kurban' adlı şarkısını piyasaya çıkardı. 90'lı yılların hit parçasına kendine has yorumunu katan Aslan'ın şarkısının aranjesini Ceyhun Çelikten üstlendi. Aslan, klip çekimi için ünlü yönetmen Kemal Başbuğ'un kamerasının karşısına geçti. Bir stüdyonun özel bir ev ortamına dönüştürüldüğü klibin çekimleri 8 saat sürdü. Eğlenceli bir hikayesi olan klip için profesyonel kameraların yanı sıra, 3 cep telefonu da kullanıldı. Çekimlerde zaman zaman kahkaha tufanı yaşandı.