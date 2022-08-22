Anıl Berk Baki: Kazanamayacağım yarışmaya tekrar katılmam!

Anıl Berk Baki, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, iyi okullarda okumasının ona karşı koz olarak kullanıldığını ifade ederek ekledi: Benim iyi okullarda okumuş olmam, yabancı dil biliyor olmam bana karşı Survivor'da koz olarak kullanıldı! Böyle bir şey olabilir mi? Mesela Hikmet, "Biz Galatasaray'da okumadık ya senin gibi değiliz Fransız beyefendisi" diyordu. Bu benim açık karnım değil ki gardım! Buna verecek bir cevap bulamıyorum.
Nasılsın? Neler yapıyorsun? Ada dönüşü gerçek hayata alışabildin mi?
Alışmakta sıkıntı yoktu. Yaptığım spor gereği de dönem dönem hayattan koptuğum oluyor çünkü. Dönünce yurtdışı seyahatine çıktım. Döndüm. Şimdi de işler güçler devam ediyorum.
Peki, ilk katıldığın Survivor ile son katıldığın Survivor arasında ne gibi farklar vardı?
En büyük fark, ilkinde başıma nelerin geleceğini bilmiyordum. İkincisinde ne olacağı konusunda bir fikrim vardı. Beklediğimizden daha farklı şeyler oldu mu? Oldu. Ama yine de kendimce hazırlığım vardı. Daha tecrübeliydim.
KAZANAMAYACAĞIM YARIŞMAYA TEKRAR KATILMAM
Bir kez daha katılır mısın yarışmaya? Nasıl bir serüvendi senin için All Star?
Zor bir serüvendi. Şaşırtıcı da oldu benim açımdan. Eleneceğimi düşünmüyordum. Ama demek ki Survivor'ın bazı dinamikleri değişmiş. Bunun için de kimseyi yargılayamam. İlk defa da kaybetmiyorum hayatımda. Mutsuz değilim. Her şeyin yaşanma sebebi vardır. Geride kaldı, şimdi ileriye bakıyorum. Bir daha katılır mıyım? Acun abilerle başka projelerde buluşabiliriz. Ama Survivor bir daha olmaz diye düşünüyorum. Çünkü benim yarışma şeklim ve yapacağım şey bu. Bu da şampiyonluk getirmiyorsa kazanamayacağım bir yarışmaya katılmayı düşünmüyorum. Büyük konuşmak istemem ama bu sondu.
BEN ADEM DEYİNCE, NİSA BOZULMUŞ OLABİLİR
Survivor All Star 2022, çoğu yarışmacıya ve izleyiciye göre çok farklı bir finalle bitti. SMS, performans tartışmaları aldı başını gitti. Sen Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğu hakkında ne düşünüyorsun?
Biz bu sonuçları göze alarak gittik oraya. Halkın SMS atıp desteklediği kişi şampiyon oluyor. Nisa'nın nasibiymiş demek ki. Bu arada ben Nisa'yı kuliste tebrik eden ilk kişilerden biriyim. Ama bana kalırsa daha farklı bir şampiyon olmalıydı. Benim Survivor anlayışım farklı. Çoğunluk izleyicinin de daha farklıymış demek ki. Bu konuda da kimseyi yargılayamam ya da kimseye burun kıvıramam. Ama tartışılıyor mu tartışılıyor. Sokakta beni gören insanlar hala "Nasıl oldu?" diyorlar. Bana sormayacaklar onu, ben atmadım çünkü SMS'i :) Nisa da demek ki insanları bir yerden yakalamış ki şampiyon oldu. Finalde mecburen birini söylemem gerektiği için Adem'in şampiyon olmasını istediğimi söyledim. Ama daha önce de söylediğim gibi ben olamadıktan sonra kimin şampiyon olduğuyla ilgilenmiyorum. Finalde sorulunca Adem'i söyledim. Çünkü Adem ile bir geçmişimiz, hukukumuz var. Nisa ile paylaşımımız daha azdı. Ben Adem deyince Nisa biraz bozulmuş olabilir. Yarışmadan sonra 1-2 kez karşılaştık. "Adem dedin he?" dedi bana. Ben de "Evet Nisa, yine olsa yine Adem'i söylerdim. Ama seni tebrik ederim. Çünkü kazandın" dedim.
İLK DEFA BİR YARIŞMA KAYBETMİYORUM, YURTDIŞINDA BİN KEZ START ALDIM!
Şimdi bu açıklamalarımı izleyenler yine "Soda iç soda" yazacaktır. Kardeşim, ben ilk defa bir yarışma kaybetmiyorum ki! Ben bin kere start almışım yurt dışında, milli takımda. İlk defa kaybetmiyorum bir yarışı. Çok dramatik bir şekilde Türkiye şampiyonluğu kaybetmişliğim var benim. 2 sene boyunca çalışıp son yarışta kaybetmek benim için daha dramatikti. Ben buradan çok büyük kazançla döndüm. 2018'de çocuğuna Anıl Berk ismini veren aileler vardı. Bu bir kazanç benim için. Bilmiyorum var mı başka ismi verilen? İnşallah vardır. Acun abi ben finaldeyken "böyle örnek gençler" diyerek beni gösteriyordu. Ben 3 dil biliyorum. Bizim takımda ikinci üçüncü dili geçtim İngilizce konuşamayan arkadaşlar vardı. Eleştirmiyorum ama konuşmak gerekiyor. Bu olması gereken bir şey. Ekran önüne çıkan insanlarız. Nisa şakır şakır İngilizce konuşuyor. Bu artılarından biri bence.
İYİ OKULLARDA OKUMAM BANA KARŞI KOZ OLARAK KULLANILDI
Bir şey daha ekleyeceğim buraya. Benim iyi okullarda okumuş olmam, yabancı dil biliyor olmam bana karşı Survivor'da koz olarak kullanıldı! Böyle bir şey olabilir mi? Mesela Hikmet, "Biz Galatasaray'da okumadık ya senin gibi değiliz Fransız beyefendisi" diyordu. Bu benim açık karnım değil ki gardım! Buna verecek bir cevap bulamıyorum.
Senin şampiyonun kimdi? Sen favori isimlerinden biri miydin yarışmanın? Neden şampiyon olamadın?
Bunun cevabını da oylayan insanlar veriyor aslında. Ben 10 kere de yarışsam aynı hareketleri yapardım. Çünkü ailem, antrenörüm tarafından böyle yetiştirildim. Arkadaşlarımla birlikte bu şekilde yetiştim. Doğru bildiğim bu. Çok küçük yaşlarda herkese kendini sevdiremeyeceğini anladım. Herkesi memnun etmek zorunda da değilim. O yüzden her zaman bana doğru geleni yaptım. Varsın insanlar beni sevmesin, zorunda da değiller. Ailem yarışma dönüşü "Çok iyi yarıştın" diyorsa ben yine kazananım. Antrenörümle konuştum yarışmadan ayrılır ayrılmaz. "Hakkını helal et. Senin yetiştirdiğin gibi yarıştım" dedim. O da "Yanlış hiçbir şey yaptığını düşünmüyorum" dedi. Birçok yarışmacıya göre şampiyonluk adayıydım. Adem adada otururken "Bence şampiyon sen olursun" diyordu. Ama belli ki bazı dinamikler değişmiş dediğim gibi. Nisa'nın şampiyonluğunu da olgun karşıladım. Herhangi bir hazımsızlığım yok. Birçok kişiye farklı kulvarlarda ilham olur belki. Doğru yanlış o tartışılır.
Survivor'ın iskeletinin değişmeye başladığının fitili mi verildi bu finalle?
Bence o önceden verilmiş. Ben sonradan fark ettim. Performansı kötü olan bir yarışmacı farklı bir çıkış bulmaya çalışabilir kendine. Bunu yapanlar zaten vardı. Ama bu sonuç onları cesaretlendirir. Bence Survivor'ın seyri baya değişti.
BİR YARIŞMA İÇİN İNSANLARIN KENDİSİNİ DEĞİŞTİRMESİNİ ACİZCE BULUYORUM
İzleyicinin ortak bir fikri var senin için. Başarılı ve çok efendi biri olduğun. Survivor gibi zorlu şartların olduğu bir ortamda nasıl böyle bir imaj çizebildin?
Bir şey çalışmadım. İçimden nasıl geliyorsa öyle davrandım. İlk katıldığım Survivor dönüşünde Kalamış marinada yürüyordum. Beni yelkenden bir büyüğüm, abim gördü. Geldi yanıma, kafamı tutup iki yanağımdan öptü. "Aferin oğlum, seni nasıl biliyorsak aynen öyleydin" dedi. Bu beni çok etkilemişti. Esas kazanmak budur bence. Bir reality show için insanların kendini değiştirmesini –kimse kusura bakmasın- acizce buluyorum. Evet, çok zor bir yarışma ama bir yarışma. Karakterimiz sakız değil ki ne yana çekersen gelsin. Ben hatalarıma sahip çıkan biriyim. İnsanlar "hata yapmayayım, politik olayım, şununla bir polemiğe gireyim prim yapayım" dediğinde o bariz anlaşılıyor. Ben haklı olduğum yerde ısırırım. İnanmadığım bir konuda da bir yorumda bulunmadım. Lafı anlatsam anlayacak mı? Anlamayacak. 2018'de de eleştirildim. "Konuşmuyorsun" diyorlardı. Neden konuşayım ki? Anlamayacak, bir yere varamayacağız. Kendimi neden yorayım? "Tamam sensin" deyip devam ediyorum.
Çok gülmediğin de konuşuldu yarışmada. Ne diyorsun?
Ben gülen biriyim ama kaliteli şakaya gülen biriyim. Zorlama komikliklere gülmem. 2018 ile yine kıyaslayacağım. O sen takım arkadaşlarımla öyle bir sinerji vardı ki bakışlarla anlaşıyorduk. Ama All Star'da çok azdı. Ben de oyuna odaklanıyordum. Keyif almadığım bir ortamda neden eğleniyormuş gibi yapayım ki? Yapmacık olmam. Bizim takımda kim çok güldü de ben gülmedim? Adem, Batuhan çok mu gülüyordu? Biz güzel, büyük ödüllere gidemediğimiz için eğlenemiyorduk genelde. Çünkü ödüller insanı bir nebze de olsa rahatlatıyor. Kafayı sıfırlıyor.
OGEDAY İLE ESKİSİ GİBİ DEĞİLİZ
Ogeday ve Berkan ile çok samimi bir arkadaşlığınız vardı. Adada yaşanan tartışmalardan sonra bu dostluk zedelendi mi?
Yarışma içerisinde olan oldu. Zedelenme de oldu. Küslük var mı bilmiyorum ama eskisi kadar görüşmediğimiz bir gerçek. Ogeday ile kavgalarımızı kardeş kavgasına benzetiyorum ama ben. Yaşı birbirine yakın kardeşler kavga eder, 1 saat sonra da birlikte mahallede oynamaya çıkar ya. Ona benzetiyorum. Küslüğüm yok ona. Eskisi gibi değiliz ama. Ben aynı Anıl'ım.
Peki, yüzüne farklı arkandan farklı konuşan var mıydı yarışmada?
Tabii, beklemediğim şeyler oldu. Olmuş yani. Benim kimsenin arkasından herhangi bir şey söyleme çekincem olmaz. Çünkü en başında her şeyi insanların yüzüne söylerim. Hikmet'e yarışmada söylemişimdir "Senden aynı elektriği almıyorum. Yanına gelmek istemiyorum artık" diye. Arkadan çok sallayan insan var. Hikmet de onu söylemiştir "Sen en delikanlı adamlardansın. Yüzüme neysen arkamdan da osun" diye.
Sen bundan sonra neler yapmayı planlıyorsun? Başka platformlarda, projelerde görecek miyiz seni?
Ekran önüne geçeceğiz yakın zamanda diyelim :) Projeleri değerlendiriyoruz menajerimle.
TOM HARDY FANIYIM
Belki bu soru için erken ama "şöyle bir karakteri canlandırmayı isterim, şu oyuncuyla birlikte rol almak isterim" gibi hayallerin var mı?
Ben Tom Hardy fanıyım. Onunla karşılıklı oynamak isterdim. Diğer yandan Hakan Meriçliler, eniştem. Onunla da aynı projede olmak çok keyif verirdi. Barış Falay abimle öyle. Auditionlarımı önce ona gönderirim. Cem Yılmaz'ı çok severim. Kenan İmirzalıoğlu ile 2013 senesinde tanıştım. Yelken milli takımının hazırlık kampını yaparken aynı yat kulübündeydik. Çok naif ve mütevazıydı. Birlikte kahvaltı yapıp denize çıkardık. Çok iyi biriydi.
Peki, Türk dizi tarihine bakarsak hangi projenin içinde yer almak isterdin?
Behzat Ç :) 4 kez başından itibaren izledim. Kuzey Güney'i de severim. Kıvanç Tatlıtuğ da harikaydı. Ezel de öyle.
Nasıl bir sevgilisin, arkadaşsın? Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur?
Tüm arkadaşlarım vefalı olduğumu söyler. Ararım arkadaşlarımı. Nasıl bir sevgiliyim? Zorum :)