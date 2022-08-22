Anıl Berk Baki: Kazanamayacağım yarışmaya tekrar katılmam!

Anıl Berk Baki, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, iyi okullarda okumasının ona karşı koz olarak kullanıldığını ifade ederek ekledi: Benim iyi okullarda okumuş olmam, yabancı dil biliyor olmam bana karşı Survivor'da koz olarak kullanıldı! Böyle bir şey olabilir mi? Mesela Hikmet, "Biz Galatasaray'da okumadık ya senin gibi değiliz Fransız beyefendisi" diyordu. Bu benim açık karnım değil ki gardım! Buna verecek bir cevap bulamıyorum.

Nasılsın? Neler yapıyorsun? Ada dönüşü gerçek hayata alışabildin mi?

Alışmakta sıkıntı yoktu. Yaptığım spor gereği de dönem dönem hayattan koptuğum oluyor çünkü. Dönünce yurtdışı seyahatine çıktım. Döndüm. Şimdi de işler güçler devam ediyorum.

Peki, ilk katıldığın Survivor ile son katıldığın Survivor arasında ne gibi farklar vardı?

En büyük fark, ilkinde başıma nelerin geleceğini bilmiyordum. İkincisinde ne olacağı konusunda bir fikrim vardı. Beklediğimizden daha farklı şeyler oldu mu? Oldu. Ama yine de kendimce hazırlığım vardı. Daha tecrübeliydim.

KAZANAMAYACAĞIM YARIŞMAYA TEKRAR KATILMAM

Bir kez daha katılır mısın yarışmaya? Nasıl bir serüvendi senin için All Star?

Zor bir serüvendi. Şaşırtıcı da oldu benim açımdan. Eleneceğimi düşünmüyordum. Ama demek ki Survivor'ın bazı dinamikleri değişmiş. Bunun için de kimseyi yargılayamam. İlk defa da kaybetmiyorum hayatımda. Mutsuz değilim. Her şeyin yaşanma sebebi vardır. Geride kaldı, şimdi ileriye bakıyorum. Bir daha katılır mıyım? Acun abilerle başka projelerde buluşabiliriz. Ama Survivor bir daha olmaz diye düşünüyorum. Çünkü benim yarışma şeklim ve yapacağım şey bu. Bu da şampiyonluk getirmiyorsa kazanamayacağım bir yarışmaya katılmayı düşünmüyorum. Büyük konuşmak istemem ama bu sondu.