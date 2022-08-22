ATV yeni sezona bomba gibi giriyor

ATV dizisi Kuruluş Osman'ın çekildiği Bozdağ Film Platoları'nı önceki gün Malezya Kraliçesi Tunku Azizah ve prensesler ziyaret etti. Yapımcı-senarist Mehmet Bozdağ ve oyuncularla bir araya gelen Kraliçe Azizah, tüm ekiple sohbet edip diziyi hayranlıkla izlediğini söyledi.Platoyu gezen kraliçe, "Her bölümle tarih dersi veriyorsunuz. Dizinizi büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum, hiçbir bölümü kaçırmıyorum" dedi. Kayı Obası'nda demirci atölyesini gezen kraliçeye, diziye ait kostüm, hançer, Türkmen başlığı ve el yapımı özel tasarım ürünler hediye edildi.Yakında atv ekranlarında başlayacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Çekimleri, Özbekistan'dan sonra İstanbul'da devam eden dizide aksiyonu yüksek sahneler çekildi. Dizide Cezayir karakterini oynayan Oktay Kaynarca ile Firuze'yi canlandıran Pelin Akil, önceki gün çatışma sahnesi sonunda birlikte poz verdi. Kaynarca'nın rolü için sakallarını kestirdiği görüldü.