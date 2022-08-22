İstiklal Savaşı kahramanı kadınlara vefa

DAHA önce 'Kara Tren', 'Turnalara Tutun da Gel', 'Sarıkamış' gibi dillerden düşmeyen türküler besteleyen, filmler yapan Özhan Eren, 30 Ağustos'un 100. yıl dönümü vesilesi ile İstiklal Savaşı'nın kahramanları olan kadınlarımızı gündeme taşıyor. Eren, Balıkesir'de milli mücadele yıllarında yaşanmış gerçek bir hikayeden etkilenerek, 'Yârim Diye' isimli bir türküye imza attı. Balıkesirli Şemsi Gelin'in hikayesini ölümsüzleştiren Özhan Eren'in bu son bestesi, müzik öğretmeni Merve Aktumur yorumuyla müzikseverlerle buluşacak.