Kafalar grubu üyesi Fatih Yasin ve Sena Güzeldağ boşandı!

Fatih Yasin 2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, "Eşimin gözlerine baktığımda ne kadar şanslı ve özel olduğumu anlıyorum. Bir o kadar özel, merhametli, sevgi dolu, saygı dolu, iyiliksever, hayvansever, duygusal ve kelimelerle ifade ettiğimin daha fazlası olan eşim başta olmak üzere yanımda olan tüm dostlarıma ve aileme çok teşekkür ederim. Umarım sizler de hayatınız boyunca hep doğru ve iyi insanlarla tanışır, iyiliği paylaştıkça çoğaltırsınız. Bizleri seven, destekleyen ve sevgimizi paylaşan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Sevgiler..." mesajını paylaşmıştı.