Kafalar grubu üyesi Fatih Yasin ve Sena Güzeldağ boşandı!

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Kafalar grubunun üyesi Fatih Yasin ile Sena Güzeldağ, tek celsede boşandı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan ayrıldıklarını duyuran Sena Güzeldağ, şu ifadelere yer verdi:
"Yazması kolay gibi gelse de Fatih ile olan evlilik birliğimizi 17 Ağustos günü kanunen sonlandırmış bulunmaktayız. Bu sürecin ikimiz için daha fazla yıpratıcı olmaması adına sizlerden saygı, özveri ve anlayış bekliyoruz. Ben bu yolda çok güzel insanlarla tanıştım, harika insanlar biriktirdim. Dilerim ki herkesi yolu açık olsun, iyi insanlarla karşılaşsın. Bir süre paylaşım yapamayacağım. Merak etmeyin Sadece her zaman her şeyin hayırlısını dileyin"
Fatih Yasin 2 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, "Eşimin gözlerine baktığımda ne kadar şanslı ve özel olduğumu anlıyorum. Bir o kadar özel, merhametli, sevgi dolu, saygı dolu, iyiliksever, hayvansever, duygusal ve kelimelerle ifade ettiğimin daha fazlası olan eşim başta olmak üzere yanımda olan tüm dostlarıma ve aileme çok teşekkür ederim. Umarım sizler de hayatınız boyunca hep doğru ve iyi insanlarla tanışır, iyiliği paylaştıkça çoğaltırsınız. Bizleri seven, destekleyen ve sevgimizi paylaşan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Sevgiler..." mesajını paylaşmıştı.