‘Konser değil kutlama’

Şarkıcı Hande Yener, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturan Yener, "İnsanlar konser diyor ama ben kutlama diyorum. 22. yılın acısını çıkarıyorum. Yeniden doğmuş gibiyim" dedi. Yener, "Geçtiğimiz günlerde Ece Seçkin'e sahnede telefon attılar, sizin başınıza hiç böyle bir olay geldi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Gelmedi ama bir kere zehirlenmiştim, sahneye bir saat geç çıkmıştım. O yüzden de yuhalanmış ve çok üzülmüştüm. Sahneye çıkıp derdimi anlattım, büyük alkışlarla bitirdim. Hiçbir zaman sanatçı kaprisim olmadı."