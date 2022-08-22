‘Sanatçı için tıklanmaların önemi yok’

EKİN Uzunlar ve Tuğba Yurt, 34'üncüsü düzenlenen Taşköprü Sarımsak Festivali'nde sahneye çıktı. Bir gün sonra doğum günü olan Uzunlar için sahnede 'İyi ki doğdun Karadeniz'in kralı' anlamına gelen İngilizce pankart açıldı. Uzunlar, bu jest karşısında çok mutlu oldu. Festivalin üçüncü gününde sahneye çıkan Tuğba Yurt'a, sosyal medyada çok takip edilen şarkıcıların konserlerinde aynı başarıyı gösterememesi soruldu. Yurt, "Bir sanatçının şeffaf, gerçek ve samimi olarak dinleyiciyle buluştuğu yer sahnedir. Bazen o tıklanmaların önemi yoktur" diye cevap verdi.