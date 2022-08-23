Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Ne sonsuz büyüleyici ve güzel bir ülke"

RUSSELL CROWE KİMDİR?

Russell Ira Crowe, 1964 doğumlu Avustralyalı oyuncu. "Akıl Oyunları", "Gladyatör" gibi birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu, bir Oskar sahibi. Aynı zamanda müzik kariyerini de başarıyla sürdürüyor, gitar çalıyor ve vokal yapıyor.

Russell Crowe, 7 Nisan 1964'te North Island, Yeni Zelanda'da doğdu. Annesi Jocelyn Yvonne Wemyys ve babası John Alexander Crowe birer yemek tedarikçisiydi. Terry adında bir erkek kardeşi var. Oyuncunun soyu aynı zamanda Norveç, İskoçya ve Galler'e kadar uzanıyor.

Crowe henüz 4 yaşındayken, ailesi Avustralya'ya taşındı ve burada film setlerinde yemek tedarikçiliği yapmaya başladılar. Avustralya'da yayınlanan televizyon dizisi Spyforce'un prodüktörü, oyuncunun annesinin vaftiz babasıydı. Crowe'a bu dizinin bir sahnesinde aktör Jack Thopson'la rol alma fırsatı verildi. Oyuncu bu sırada 5 yaşındaydı.