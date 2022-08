Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Ne sonsuz büyüleyici ve güzel bir ülke"

Bu sırada televizyon dizisi "Neighbours"ta oynama şansını yakalayan Crowe, kariyerine profesyonel anlamda bu adımla başlamış oldu. Daha sonra "Living with the Law" adlı dizide oynadı. Bunun ardından kariyerindeki ilk sinema filmi için teklif aldı ve 1990 yapımı "The Crossing"de rol aldı. Bu filmin çekimleri başlamadan önce "Blood Oath" adlı filmde de rol aldı ancak bu yapım, "The Crossing"den sonra vizyona girdi. 1992'de ise "Police Rescue" dizisinin ilk bölümünde başrol oynadı.

Avustralya'da yakaladığı başarının ardından Crowe, Amerikan filmlerinde rol almaya başladı. Başarı çizgisini gittikçe yükselten aktör, 3 kez Oskar adaylığı kazandı, 2001 yılında Gladyatör filmindeki oyunculuğuyla Oskar'ı almaya hak kazandı. Adaylıkları da The Insider ve Akıl Oyunları filmleriyle aldı. Akıl Oyunları, Crowe'un adaylığının dışında, en iyi uyarlama dalında Oskar aldı. 1997 – 2003 yılları arasında en iyi uyarlama dalında Oskar adayı olan 2 filmde daha rol aldı; bu yapımlar "L.A Confidential" ve "Master and Commander: The Far Side of the World" idi.