Alkollü araç kullandı zincirleme kaza yaptı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un stilisti ve arkadaşı Yusuf Can Dirik, gece saatlerinde lüks marka aracıyla ilerlerken önünde seyreden araca çarptı. Araç sürücüsü Bülent Koç, çarpmanın etkisiyle önündeki başka bir araca çarptı. Araç içindeki Sara isimli küçük kız çocuğu çarpmanın etkisiyle sarsıldı. Hastaneye kaldırılan küçük kız, tedavi altına alındı. Olay yerinde polis ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Yusuf Can Dirik'in alkollü olduğu tespit edildi. İfadesi alınan Dirik, kırmızı ışık yandığı için ilk sürücünün ani fren yaptığını, fren sebebiyle kendisinin de aniden durduğunu ve bu sebeple kazanın meydana geldiğini söyledi. Alkollü olduğu için hatalı konuma düştüğünü söyleyen Dirik, taraflarla anlaşmak ve hasarlarını karşılamak istediğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.