’Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ilk tanıtımı yayınlandı! İşte ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ilk kareler!

ATV'ye yeni sezonda bomba gibi bir dizi geliyor: 'Ben Bu Cihana Sığmazam'! Henüz yayınlanmadan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi, izleyiciler tarafından oldukça fazla ilgi çekti ve sosyal medyada araştırıldı.

Dizinin oyuncuları ve konusu oldukça merak edildi. Özellikle Oktay Kaynarca'nın oynadığı her dizi büyük sükse getirirken, bunun yanında ATV'de yayımlanacak olması dizi severleri daha mutlu etti.

DİZİNİN İLK TANITIMI İLK KEZ YAYINLANDI!

Dizinin bugün ilk tanıtımı yayınlandı. Diziden paylaşılan ilk kareler, izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Dizinin tanıtımında yer alan, "Tüm İstanbul'a haber salın; yokluğumda kim, kendini adam yerine koyduysa, bilsin ki Cezayir Türk geri döndü!" sözleri ise dikkat çekti!

ATV'nin yepyeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımı yayınlandı | Video