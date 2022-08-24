’Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ilk tanıtımı yayınlandı! İşte ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ilk kareler!

ATV'ye yeni sezonda bomba gibi bir dizi geliyor: 'Ben Bu Cihana Sığmazam'! Henüz yayınlanmadan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi, izleyiciler tarafından oldukça fazla ilgi çekti ve sosyal medyada araştırıldı.
Dizinin oyuncuları ve konusu oldukça merak edildi. Özellikle Oktay Kaynarca'nın oynadığı her dizi büyük sükse getirirken, bunun yanında ATV'de yayımlanacak olması dizi severleri daha mutlu etti.
DİZİNİN İLK TANITIMI İLK KEZ YAYINLANDI!
Dizinin bugün ilk tanıtımı yayınlandı. Diziden paylaşılan ilk kareler, izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Dizinin tanıtımında yer alan, "Tüm İstanbul'a haber salın; yokluğumda kim, kendini adam yerine koyduysa, bilsin ki Cezayir Türk geri döndü!" sözleri ise dikkat çekti!
ATV'nin yepyeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımı yayınlandı | Video
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ KONUSU
Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin konusu şöyle:
Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu doktor Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.
Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan İstanbul'a dönmek zorunda kalır.
Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi ekibi, Türkiye ve Özbekistan'da çekimlerini gerçekleştirdi.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda birbirinden değerli oyuncular yer alıyor.
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) rol alıyor.