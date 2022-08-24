Bir Küçük Gün Işığı dizisi için özel şarkı

Yapımına NGM'in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın jenerik müziği için stüdyoya girildi. Merakla beklenen dizinin müziği ünlü söz yazarı Günay Çoban ve başarılı besteci Alp Yenier imzasını taşıyor.

KARDELEN'İN SESLENDİRDİĞİ "SÖYLE YÜREĞİM" KALBİNİZE DOKUNACAK!

Başrollerini; Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı dizi için özel şarkı yapıldı. Jenerik müziğinin sözleri, pek çok sanatçı ile çalışan ünlü söz yazarı Günay Çoban imzasını taşırken bestesini ise Alp Yenier gerçekleştirdi. Şarkıyı stüdyoda seslendiren isim ise Kardelen oldu.

İŞTE "BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI" DİZİSİNİN JENERİK ŞARKISI

https://www.youtube.com/watch?v=AOkTrc_QJhY

Tanıtımı ile şimdiden büyük dikkat çeken "Söyle Yüreğim" adını taşıyan jenerik şarkısı ile de çok konuşulacak. Yürekleri ısıtan anlatımı ve güçlü hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.