Gizli aşk belgelendi

Son dönemin popüler oyuncularından Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın aşkı belgelendi. Oynadıkları bir projede senaryo gereği iki sevgiliyi canlandıran ikili, gerçek hayatta da birliktelik yaşamaya başladı. Aşklarını gizlilik içinde yürüten, geçtiğimiz günlerde tatil için Belgrad'a giden çift, tatil dönüşü ilk kez objektiflere yakalandı. El ele görüntülenen sevgililerin utangaç tavırları dikkat çekti. Sinem Ünsal, dört yıl birliktelik yaşadığı meslektaşı Kıvanç Kılınç'tan geçtiğimiz aylarda ani bir kararla ayrılmıştı.