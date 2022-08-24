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Giriş Tarihi: 24.8.2022

Kebapçıda büyük şok! Hesap 82 bin hizmet bedeli 9 bin 500 TL

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Kebapçıda büyük şok! Hesap 82 bin hizmet bedeli 9 bin 500 TL

Bodrum’daki fahiş hesaplara bir yenisi daha eklendi. Ünlü işadamı Murat Cevahir, önceki gün üç arkadaşıyla kebapçıya gitti. Gece sonunda gelen hesap ve servis bedeli Cevahir’i sinirlendirdi. Grubun isyanı büyüyünce indirim yapıldı

ŞAŞIRTAN OLAY
Her yıl yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum'da yine şaşırtacak bir olay yaşandı. Ünlü playboy Murat Cevahir, önceki gün üç arkadaşıyla Yalıkavak'taki bir kebapçıya gitti. Grup, meze, et çeşitleri ve içecekler söyledi. Gece sonunda dörtlü hesabı görünce büyük şok yaşadı. Adisyonda tam 82 bin lira yazıyordu. Hesaba 9 bin 500 lira da hizmet bedeli eklenmişti.




TEPKİ GÖSTERDİLER
SABI gören grup, duruma çok sinirlendi. Ünlü işadamı Cevahir, mekandaki görevlilere tepki gösterdi ve "Yediğimiz ve içtiğimiz ürünlerin bedeli bu olamaz. Çok fahiş bir hesap çıkarttınız. Bunu kabul edemeyiz" dedi. Grubun isyanı dakikalar geçtikçe daha da arttı. Bunun üzerine mekan çalışanları tarafından 7 bin 297 lira indirim yapıldı.

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Kebapçıda büyük şok! Hesap 82 bin hizmet bedeli 9 bin 500 TL
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