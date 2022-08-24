Nefesler “Bir Küçük Gün Işığı” için tutuldu! ATV’nin yeni dizisi için geri sayım başladı

Dizinin İtalya'da başlayan çekimleri İstanbul'da son hızla devam ederken deneyimli oyuncu dizide Ümran karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ümran; köklü bir aileye mensup, geleneklerine bağlı, otoriter bir kadındır. Ailesi onun tüm dünyasıdır. Çocuklarını korumak için yapmayacağı şey yoktur, gerekirse onları kendilerinden bile korumaya kararlıdır.