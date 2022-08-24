Nefesler “Bir Küçük Gün Işığı” için tutuldu! ATV’nin yeni dizisi için geri sayım başladı

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı'nın afiş çekimleri gerçekleştirildi. Dizinin başrol oyuncuları; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu'nun katıldığı afiş çekimlerinden renkli anlar kamera arkasına yansıdı.
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu atv'nin iddialı dizisi için geri sayım başlarken objektif karşısına geçen oyuncular verdikleri pozlarla beğeni topladı.
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.
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ESRA DERMANCIOĞLU DA KADRODA
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin merak uyandıran yeni projesi "Bir Küçük Gün Işığı" kadrosuna son olarak sevilen oyuncu Esra Dermancıoğlu da katıldı.
Dizinin İtalya'da başlayan çekimleri İstanbul'da son hızla devam ederken deneyimli oyuncu dizide Ümran karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ümran; köklü bir aileye mensup, geleneklerine bağlı, otoriter bir kadındır. Ailesi onun tüm dünyasıdır. Çocuklarını korumak için yapmayacağı şey yoktur, gerekirse onları kendilerinden bile korumaya kararlıdır.
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.