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Giriş Tarihi: 24.8.2022 13:38

Özlenen dizi geri dönüyor! Kardeşlerim’in yeni sezon yayın tarihi belli oldu!

Özlenen dizi geri dönüyor! Kardeşlerim’in yeni sezon yayın tarihi belli oldu!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı ATV’nin Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Kardeşlerim”in yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı ATV'nin Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi "Kardeşlerim" 3 Eylül'de izleyicisi ile buluşuyor.

3. sezonundan ilk tanıtımın yayınlandığı dizi büyük merak uyandırdı. Sımsıcak hikâyesi ile yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiren Kardeşlerim'in yeni sezona ait 57. Bölüm tanıtımı Youtube trendler listesinde zirveye yükselerek birinci sıraya ulaştı.


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Özlenen dizi geri dönüyor! Kardeşlerim’in yeni sezon yayın tarihi belli oldu!
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