Suna Yıldızoğlu’nun Tweet’lerine gurbetçilerden destek

İngiltere'nin sağlık sistemine yönelik eleştirileriyle sosyal medyada gündem olan ünlü sanatçı Suna Yıldızoğlu'nun açıklamalarına, İngiltere başta olmak üzere yurt dışında yaşayan Türklerden destek geldi.Batıdaki sağlık sistemine isyan eden gurbetçilerimiz sosyal medyada şu tweet'leri attı:Ben Londra'da kaldım. 3 yıldır da Bournemouth'da yaşıyorum, en kuzeyinden en güneyine bir sürü arkadaşım var İngiltere'de.Sağlık sistemi ciddi anlamda problemli, doktorları yetersiz. Hiç sorunla karşılaşmamış insan sayısı bir elin parmağını geçmez.Ciddi anlamda eleman sıkıntısı var, bence sistem de sıkıntılı. İki aydır uzman ile görüşmeye çalışıyorum. Bakalım ne zamana randevu verecekler? Geçen ay aynı şeyi yazmıştım. Birkaç kişi bana kızıp beni takipten çıkardı. 2 ay geçti, sorunuma henüz yanıt bulamadım. Türkiye'ye gidemediğim bir dönemdeyim, vizemi bekliyorum. Yoksa hiç uğraşmazdım.Dedikleriniz çok doğru, 23 yıldır Londra'da yaşıyorum, sağlık sistemi hep kötüydü ama korona çıktıktan sonra, daha kötü oldu. Telefonda teşhis koyuyorlar, hastaneden randevu gelmesi artık yıllar alıyor.Su sıralar her yerde ilk görüşme telefonda diye biliyorum.Ben Londra Greenwich'te oturuyorum ve telefon randevusu için bekleme süresi 10-11 gün.32 yıldır Londra'da yaşıyorum. Söylediklerinize katılıyorum.Bizim mahalle doktorları da aynı, Londra'da her şey telefonla yapılıyor, yüz yüze görüşmek isterseniz acile gidin diyorlar. Acillerde 4 saat minimum bekleme süresi var.Sağlık sistemi her yerde çöktü pandeminden sonra.Çok haklısınız Suna Hanım. Kardeşimin kızı yüksek lisans yaptıktan sonra iki yıldır İngiltere'de vergi müfettişi olarak çalışıyordu.Kendisine teşhis konamadığı için, geçtiğimiz ay çocuk işini bırakıp Kıbrıs'a dönüş yaptı. Şimdi çok iyi. Hastalığı da gastrit ve böbrek taşı.Avrupa'da durum aynı.10 yıl yaşadım. Aile hekiminden başka hiçbir uzman hekime muayene olamadım.Aile hekiminden 10 yılda alabildiğim tek ilaç parasetamol, bol su, dinlenme...Avrupa'da sağlık sistemi gerçekten kötü.Londra'daki arkadaşım, 'Kanser olamazsın, yeni doğum yaptın, emziriyorsun' diye sıkıntıları 8 ay boyunca geçiştirildiği için öldü. Maalesef size katılıyorum.