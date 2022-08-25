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Giriş Tarihi: 26.8.2022 00:08 Son Güncelleme: 26.8.2022 00:12

Nefesler “Bir Küçük Gün Işığı” için tutuldu! Bir Küçük Gün Işığı 5 Eylül Pazartesi 20.00'de Atv'de!

Nefesler “Bir Küçük Gün Işığı” için tutuldu! Bir Küçük Gün Işığı 5 Eylül Pazartesi 20.00’de Atv’de!

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı için geri sayım başladı. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği dizinin afiş çekimleri gerçekleşirken yayın tarihi de belli oldu. Bir Küçük Gün Işığı ilk bölümüyle 5 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de Atv'de. Öte yandan başrol oyuncuları; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu'nun katıldığı çekimlerde renkli anlar yaşandı. Dizide her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesi anlatılıyor.

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı'nın afiş çekimleri gerçekleştirildi.

Dizinin başrol oyuncuları; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu'nun katıldığı afiş çekimlerinden renkli anlar kamera arkasına yansıdı.

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu atv'nin iddialı dizisi için geri sayım başladı.

PAZARTESİ AKŞAMI SAAT 20.00'DE ATV'DE!

Objektif karşısına geçen oyuncular verdikleri pozlarla beğeni toplarken dizinin yayın tarihi de belli oldu. Bir Küçük Gün Işığı ilk bölümüyle 5 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.

ESRA DERMANCIOĞLU DA KADRODA

Yapımını NGM'nin, üstlendiği atv'nin merak uyandıran yeni projesi "Bir Küçük Gün Işığı" kadrosuna son olarak sevilen oyuncu Esra Dermancıoğlu da katıldı.

Dizinin İtalya'da başlayan çekimleri İstanbul'da son hızla devam ederken deneyimli oyuncu dizide Ümran karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ümran; köklü bir aileye mensup, geleneklerine bağlı, otoriter bir kadındır. Ailesi onun tüm dünyasıdır. Çocuklarını korumak için yapmayacağı şey yoktur, gerekirse onları kendilerinden bile korumaya kararlıdır.

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile "Bir Küçük Gün Işığı" ilk bölümüyle 5 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de Atv'de.

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Nefesler “Bir Küçük Gün Işığı” için tutuldu! Bir Küçük Gün Işığı 5 Eylül Pazartesi 20.00'de Atv'de!
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