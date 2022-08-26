Ben Bu Cihana Sığmazam için geri sayım başladı

Yokluğumda kendini adam yerine koyanlara haber salın, bilsinler ki Cezayir geri döndü



ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ilk tanıtımı önceki gün yayınlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI | Video

Proje tasarımı ve genel hikayesi Oktay Kaynarca ile Onur Tan'a ait dizinin aksiyon sahneleri Hollywood yapımlarını aratmadı.







Öne çıkan aile ilişkileri ve tutkulu aşklar da dram seven izleyicileri heyecanlandırdı. Kaynarca'nın tanıtımdaki "Tüm İstanbul'a haber salın; yokluğumda kim kendini adam yerine koyduysa bilsin ki Cezayir Türk geri döndü" repliği sosyal medyada büyük ses getirdi.



