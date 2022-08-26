Duy Beni’nin Orijinal’i İzzet Yüksek: Anneme, ‘Bir gün o televizyonda beni göreceksin’ diyordum

Sette üniversite havası var, oyuncu arkadaşlarımla her şeyi birlikte yapıyoruz

Set ortamı nasıl? Gençsiniz. Enerji yüksek olsa gerek. Nasıl anlaşıyorsunuz?

Sette üniversite ortamı var. Beraber yemek yemeye gidiyoruz, beraber çıkıyoruz, beraber sahneye gidiyoruz. Set günlerim çok keyifli geçiyor. Sanki eğlenmeye gidiyormuşum gibi. Oyuncu arkadaşlarımla çok iyi bir ilişkim var.

Gidişattan, karakterinin sana verdiği donelerden memnun musun? "Kendimi gösterebiliyorum" diyor musun mesela?

Tabii ki diyorum. Orijinal'in hikâyesi daha farklı yerlere gidecek. Kendimi gösterebileceğim bir rol bence.

Menajerim beni TikTok'ta keşfetti

Gelelim TikTok videolarına. TikTok'ta mı keşfedildin?

Lise yıllarımın başında oyunculuk aşkı doğdu bende. O dönem Ezel'i izliyordum. Repliklerini ezberler, kamerayı karşıma koyup o sahneyi oynardım. Ama oyunculuğu bir meslek haline getirmem için insanlarla tanışmam gerekiyordu. Bir adım atmam lazımdı. Kendimi göstermeliydim. Önce şansımı Instagram'da denedim, olmadı. Ardından TikTok'ta videolar çekmeye başladım. Orayı da küçümseyemem. Çok güzel bir kitlem oluştu. Menajerimle tanışmama, ona ulaşmama aracı oldu TikTok. Çok emek verdiğimiz bir süreçten geçtik tabii. Çok değerli oyuncu koçum Şakir Güler ile bir araya geldik. Ondan dersler aldım. Auditionlar gönderdik. Hala daha Şakir abiyle görüşüyoruz. Takıldığım noktalarda yardım alıyorum. Bir oyuncu asla "Ben oldum" dememeli bence. O dönemde başka bir dizi için görüşmeler yapıyorduk. O diziye kabul almadım. Çok üzüldüm. Ama 1-2 gün sonra Duy Beni'den olumlu dönüş geldi. Çok güzel ve zorlu bir serüvendi.

TikTok videosu çektiğin için çevrende önyargılarla karşılaştın mı?

Oyuncu arkadaşlarım hiçbir şekilde önyargıyla yaklaşmadı. Ama ben de cringe video çekmiyorum zaten. Story mantığıyla kullanıyorum orayı.

Cringe videolar çekmesen de TikTok'a karşı bir önyargı var ama. Sence neden? İçerik üreticilerinden dolayı mı?

Bence içerik üreticilerinden dolayı bir önyargı oluştu. Bazı arkadaşlarım var, "TikTok izlemiyorum" diyor. Instagram reels'larında izledikleri şeyin TikTok videosu olduğunu anlayamıyorlar. Oradan güzelce izliyorlar ama :) TikTok da Instagram gibi 1-2 yıla normalleşir bence.

İnsanların beni tanımadan sevmesi çok hoşuma gidiyor

Hızla yükselen bir takipçi kitlen var. Bir anda ne olduğunu şaşırdın mı? Böyle bir geri dönüş bekliyor muydun? Korkuyor musun?

Güzel, sevdiğim bir kitlem vardı zaten. Sadece büyümeye başladı işte o kitle. Çok hoşuma gidiyor. İnsanların beni tanımadan sevmesi, mesaj atması, izlemesi çok hoşuma gidiyor. Diziyi izlerken bana video çekip atıyorlar. Çok mutlu oluyorum. Kimisine de cevap veriyorum.

Haluk Bilginer, keşke babamı oynasa

Yaşın çok genç. Bundan sonrası için neler planlıyorsun? Kimlerle birlikte rol almak kimlerle çalışmak istersin? Mesleğinde gelmek istediğin top nokta neresi? Neler yapmak istiyorsun?

Hedefim daha çok tanınan büyük bir oyuncu olmak. Haluk Bilginer ile çalışmak isterim. Babamı oynasa keşke :)