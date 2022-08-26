Göğebakan’ın hayatı film oluyor

MURAT Göğebakan'ın hayat hikayesinden yola çıkılarak çekilecek olan filmin ön hazırlıklarına başlandı. Yapımcılığını Oğuz Sözen ve Serkan Günay'ın üstlendiği yapımın senaryosunu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak kaleme alıyor. Bir sevgi adamı ve ağabey olarak çocukluğundan itibaren çevresinde bir sevgi ağı oluşturan Göğebakan'ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, 'Ben Sana Aşık Oldum' ve 'Vurgunum' şarkılarıyla milyonlarla buluşması ile seyircisine, oğluna, eşine vedasını anlatan projede ünlü ismi kimin oynayacağı ise henüz kesinleşmedi.