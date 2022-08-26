Müzisyenin tuvalet kavgasına takipsizlik! Ayhan Sicimoğlu ortaya çıkarmıştı

İstanbul Moda'da geçen Aralık ayında mide bulandıran bir olay meydana geldi. Sokakta bulunan 4 arkadaştan birisi, pantolonunu indirip bir evin önüne tuvaletini yaptı. Bu sırada binada oturan müzisyen Okan Duman, eşiyle kapıdan içeri girerken tuvaletini yapan kişiye tepki gösterdi. Maganda ise bu uyarıya aldırış etmedi ve iddiaya göre kendisini uyaran müzisyenin eşinin üzerine tuvaletini yaptı. Taraflar arasında kavga çıktı.

ÜNLÜ SANATÇI ORTAYA ÇIKARDI

Akıllara durgunluk veren olay ise sanatçı Ayhan Sicimoğlu'nun paylaşımı ile ortaya çıktı. Sicimoğlu sosyal medya hesabından olaya ilişkin güvenlik kamera görüntülerini yayınlayarak yaşananlara sitem etti. "4 hergele (filmde görülüyor), pantolon aşağıda arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşım 'Napıyorsun kardeşim' deyince dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor. Yumruğu suratının ortasına yiyor tabi. Suratına gözüne kulağına tekme ile girişiyorlar. Karısı yalvarıyor ama dinlemiyorlar öldüresiye giriyorlar" dedi.

TUVALET KAVGASINA TAKİPSİZLİK

Darp edilen müzisyen Okan Duman'ın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "basit yaralama" suçundan soruşturma başlattı. Ulu orta tuvaletini yapan Aras K.'nin da kendisini uyaran Duman tarafından darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Savcılık, Aras K.'nin sokağa tuvaletini yapması üzerine Duman'ın uyarıda bulunduğu ve taraflar arasında bu nedenle tartışma yaşadığını ve olaya Aras K.'nın arkadaşının da karıştığını belirledi. İkilinin Duman'ı darp ettiğini, Duman'ın da aynı şekilde sokağa tuvaletini yapan adamı darp ettiğini ifade eden savcılık tarafların basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığını kaydetti. Bu suçun uzlaşmaya bağlı olduğunu ve tarafların karşılıklı şikayetinden vazgeçip uzlaştığını belirten savcılık mide bulandıran olayın ardından takipsizlik kararı verdi.