Olay mankenin Bodrum sefası

Podyumlarda bir dönem fırtınalar estiren ünlü Rus model Irina Fedotova Türkiye'de! İngiltere'de yaşayan model, oğlu ile geldiği tatilde lüks otellerden birinde kalıyor.Önceki gün oğluyla birlikte denize giren Fedotova, GÜNAYDIN muhabirinin kendisini görüntülediğini fark edince "Hey paparazzi bizi çek!" diyerek poz verdi.Fedotova, geçtiğimiz yıl İngiltere'yi birbirine katmıştı. Alkollü haldeyken iki polise saldıran mankenin ülkedeki tüm gece kulübü ve barlara girişi yasaklanmıştı.Kelepçelerini çıkarmaya çalıştığı için müdahale eden polislerden birinin de kolunu ısıran Fedotova, bir minibüsün kapısını tekmelemiş ve karıştığı bu skandallar nedeniyle medyada haber olmuştu.