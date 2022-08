Reynmen,Romanyalı ünlü şarkıcı INNA ile bir tekliye imza attı. 'Wherever You Go' adını taşıyan şarkı, müzikseverlerden tam not aldı. Kısa sürede sevilen parçanın sözlerini Yoshi Breen, Nono, Elena Alexandra Apostoleanu ve Reynmen yazdı.