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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Tarihi gece için 20 bin TL ödediler

HAKAN UÇ HAKAN UÇ
Tarihi gece için 20 bin TL ödediler

İbrahim Tatlıses’in geçirdiği trafik kazasının ardından ayakları alçılı şekilde sahneye çıktığı mekan doldu taştı. Tarihi bir ana tanıklık etmek isteyen hayranları, Tatlıses’i en ön masadan izlemek için 20 bin lira ödedi

Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, hastaneye kaldırılmıştı. Ayak tarak kemikleri kırılan sanatçı, alçı yapılırken "Akşama sahnedeyim" demişti. Tatlıses'in bu açıklamasının ardından çıkacağı mekanın telefonları kilitlendi. O ana tanıklık etmek isteyen hayranları, yer bulabilmek için birbirleriyle yarıştı. Tatlıses'i en ön masadan izlemek isteyenler 20 bin lira ödedi. Arka masadakiler ise 4-10 bin lira arası ücretler karşılığında yer buldu. Gecenin sonunda ise müşteriler, Tatlıses'in alçısına imza atabilmek için sıraya girdi.
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Tarihi gece için 20 bin TL ödediler
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