ATV'nin gündüz kuşağı programları, bu pazartesi itibariyla başlıyor! Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün 10.00'da, Mutfak Bahane hafta içi her gün 14.00'te yeni sunucusu Derya Taşbaşı ile sezona merhaba diyecek. Ekranların en başarılı arabulucusu Esra Erol'da ise hafta içi her gün saat 16.00'da ekranda olacak.