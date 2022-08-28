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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Bodrum sular altında

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Bodrum sular altında
TÜM yurdu etkisi altına alan sağanak yağış Bodrum'u da vurdu. Altyapının eksik ve yanlış olmasından kaynaklanan yerlerde neredeyse yarım metre yükseklinde su birikintileri oluştu. Direksiyon başındaki tatilciler zor anlar yaşadı, trafik uzun süre ilerlemedi. Otellerin, beach ve restoranların pahalılığı nedeniyle kötü bir yaz geçiren halk, altyapı sorunları nedeniyle isyan etti. Yolların bakımsızlığından dolayı önceki gün kaza yapan İbrahim Tatlıses, dikkatleri Bodrum'a çekmiş ve yolların kötü olması bir kez daha gündeme gelmişti.
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Bodrum sular altında
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