İş dünyasını buluşturan düğün

İşadamı Burhan Sağlam'ın kızı Müberra Sağlam ile işadamı Halil İbrahim Demirhan'ın oğlu Furkan Demirhan, önceki akşam dünyaevine girdi. Boğaz'daki bir otelde gerçekleşen düğüne binden fazla davetli katıldı.Çiftin nikahını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım kıydı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Cemal-Reyhan Kalyoncu, Zarooni Ailesi, Ömer Bolat, Zafer Sırakaya, Aşçı Ailesi, Almarzouk Ailesi, İnam Ailesi, Turgut- Kevser Şimşek, Hüseyin Kaya, Abdurrahman-Zehra Kaan, Songül-Tuncay Aşçı, Kuveyt Adalet Bakanı ve ailesi, Meltem-Arif Sağlam, Mehmet-Zeynep Bozdağ, Mehmet Çelebi ve ailesi olmak üzere geceye ünlü isimler akın etti. Yurt dışından gelen misafirler nedeniyle düğünün yapıldığı otelde ve yakın çevresindeki otellerde oda kalmadı.