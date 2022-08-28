‘Kaza anı, film sahnesi gibiydi’

Bodrum'da geçirdiği trafik
kazasında ölümden
dönen İbrahim
Tatlıses, Çeşme'de
bir mekanda
tekerlekli sandalye
ile sahneye çıktı.
"Ayağımı yüzünüze
karşı çevirdim özür dilerim"
diye söze başlayan
sanatçı, kendisini dinlemeye
gelenlerle dertleşti.
'HÂLÂ ŞAŞKINIM'
Sağ kurtulduğu için şükreden sanatçı, "Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Allah'ın sevgili kuluyum demekki, bize çok dua ediyorsunuz. Oradan nasıl sağ çıktık hâlâ şaşırmış vaziyetteyim" diye konuştu. Tatlıses, kaza anından şöyle bahsetti: "Yabancı filmlerde kamera araba içinde takla atar ya, aynen öyleydi. Allah melek gönderdi 'Onların önünde kaya ol' dedi. Kayaya çarpıp durduk. Çalışanım 'İbrahim Bey biz yaşıyor muyuz?' dedi. 'Allah bizi kurtardı' dedim." Tatlıses'in kamyonla çarpışan otomobili şarampole yuvarlanıp alev almıştı. Sanatçı, 1 saatlik uğraşın ardından kurtulmuştu.