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Giriş Tarihi: 28.8.2022

‘Kaza anı, film sahnesi gibiydi’

ERCAN AKGÜN
‘Kaza anı, film sahnesi gibiydi’
Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses, Çeşme'de bir mekanda tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı. "Ayağımı yüzünüze karşı çevirdim özür dilerim" diye söze başlayan sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlerle dertleşti.

'HÂLÂ ŞAŞKINIM'
Sağ kurtulduğu için şükreden sanatçı, "Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Allah'ın sevgili kuluyum demekki, bize çok dua ediyorsunuz. Oradan nasıl sağ çıktık hâlâ şaşırmış vaziyetteyim" diye konuştu. Tatlıses, kaza anından şöyle bahsetti: "Yabancı filmlerde kamera araba içinde takla atar ya, aynen öyleydi. Allah melek gönderdi 'Onların önünde kaya ol' dedi. Kayaya çarpıp durduk. Çalışanım 'İbrahim Bey biz yaşıyor muyuz?' dedi. 'Allah bizi kurtardı' dedim." Tatlıses'in kamyonla çarpışan otomobili şarampole yuvarlanıp alev almıştı. Sanatçı, 1 saatlik uğraşın ardından kurtulmuştu.
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‘Kaza anı, film sahnesi gibiydi’
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