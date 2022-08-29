Burhaniye'de Hadise rüzgarı esti. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 32. Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali dahilinde düzenlenen konserler Hadise ile devam etti. Burhaniye Taylıeli Amfi Tiyatronun izleyici rekoru kırdığı Hadise konserini 25 bin kişi izledi.
Festival dahilinde Burhaniye'ye gelen Hadise, Taylıeli Amfi Tiyatroda gerçekleştirdiği konserle rekor kırdı. Konseri 25 bin kişi canlı izledi.
GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU
Hadise'yi dinlemek için körfezin birçok yerinden Burhaniye'ye akın eden müzikseverlere unutamayacağı bir gece yaşatan sanatçı, sahne performansıyla katılımcılara görsel şölen sundu.
25 bin kişi Hadise ile coştu! Burhaniye 32. Ören Turizm ve Sanat Festivali'nde Hadise rüzgarı esti | Video