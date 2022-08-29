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Giriş Tarihi: 29.8.2022 16:42 Son Güncelleme: 29.8.2022 16:42

3. sezonu için gün sayan “Kardeşlerim” kadrosuna yeni isimler katıldı!

3. sezonu için gün sayan “Kardeşlerim” kadrosuna yeni isimler katıldı!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı atv’nin Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi “Kardeşlerim” in kadrosuna yeni isimler katıldı.

3. sezon tanıtımıyla merak uyandıran "Kardeşlerim"e başarılı oyuncular; Kaan Çakır ve Nazlı Çetin katıldı. Kaan Çakır karizmatik iş adamı Ahmet Yılmaz, Nazlı Çetin ise esmer güzeli dikkatleri üzerine toplayan genç kız Leyla Barçın olarak izleyici karşısına çıkacaklar.

KAAN ÇAKIR VE NAZLI ÇETİN YENİ SEZONDA "KARDEŞLERİM" DE!

Yeni karakterlerin gelişiyle temposu iyice yükselen "Kardeşlerim" in yeni sezon ilk bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu. Ömer ve Asiye zengin hayatlarında aradıkları mutluluğu bulabilecekler mi? Akif yaşadıklarından ders alıp yeni bir başlangıç yapabilecek mi?

Tüm bu sorular ve çok daha fazlası 3 Eylül Cumartesi akşamı atv'de.

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3. sezonu için gün sayan “Kardeşlerim” kadrosuna yeni isimler katıldı!
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