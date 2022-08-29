Bandırma’da sinema sohbeti

Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Bandırma Seyirlik Akşamlar etkinliğinde sinemaseverlerle bir araya geldi. Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın moderatörlüğünde yapılan sohbetlerde Koçyiğit sinema serüvenini anlattı.Koçyiğit'e özellikle gençler olmak üzere meydanı dolduran Bandırmalılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Koçyiğit'le kızının çocuk yaşlarda birlikte rol aldığı 'Gülşah' filmi gösterildi. Başkan Yılmaz sosyal medyada yaptığı paylaşımla Koçyiğit'e teşekkür etti.