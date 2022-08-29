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Giriş Tarihi: 29.8.2022

Eylülde dünya yıldızları İstanbul’da!

Eylülde dünya yıldızları İstanbul’da!
UNIQ Açıkhava, eylülde hem dünyanın hem de ülkemizin yıldız isimlerini sahnesinde ağırlayacak. Mekan eylüle özgün tarzıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Hollandalı sanatçı Kovacs konseriyle başlayacak. 10 Eylül'de Jam's Session Festival'le farklı ülkelerden sanatçıları ağırlamaya hazırlanan mekan, 14-15 ve 21 Eylül'de Aydınlıkevler'le tiyatro severleri misafir edecek. 20 Eylül'de ise 'Senfonik Broadway'den İstanbul'a Müzikaller' projesi ve Amerikalı ünlü sanatçı Lp de açıkhava sahnesinde olacak.
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Eylülde dünya yıldızları İstanbul’da!
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