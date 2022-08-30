100’üncü yaş gününde Süperstar sürprizi

Usta sanatçı İlham Gencer, Bodrum'daki bir otelde gerçekleşen sürpriz kutlama ile 100'üncü yaş gününü kutladı. Oğlu Bora Gencer'in organize ettiği doğum günü kutlamasında sanatçı dostları sahneye çıkarak Gencer'e unutulmayacak bir doğum günü yaşattı. Gecenin sürprizi ise Ajda Pekkan oldu. Süperstar, yıllar önce Gencer'le birlikte söyledikleri İtalyanca bir şarkıyı seslendirdi.Gencer de piyanonun başına geçerek Pekkan'a eşlik etti. 100. yaş günü pastasını sanatçı dostlarıyla birlikte üfleyen Gencer, pastayı kesmek için eline aldığı kılıçla poz verdi. Gencer, uzun yaşamın sırlarını ise şöyle anlattı: "Az yemek yer çok haraket ederim. Bu arada sabır, şükür ve duadan vazgeçmem."