Kemal Gülman’dan eski eşine şok suçlama! Muhasebe kayıtlarında usulsüzlük yaptı

Ünlü işadamı Kemal Gülman'ın eski eşi Feryal Sarımuratoğlu'yla 2013 yılından beri devam eden boşanma davası 3 Mayıs 2022'de son buldu. Kemal Gülman hakkında, boşanma davası devam ederken eski eşinin sahibi olduğu firma tarafından icra takibi başlatıldı. İcraya konu olan borç, Feryal Sarımuratoğlu tarafından kira borcundan kaynaklanan alacak şeklinde belirtilmişti.Başlatılan icra takibine itiraz eden Gülman, iptal davası açarken borcu tespit etmek için muhasebe kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemede, Gülman'ın söz konusu borcunun 6 bin 500 TL olduğu fakat yapılan sahtecilikle miktarın 200 bin TL'ye çıkarıldığı görüldü. Eski eşinin kendisini haksız yere borçlandırmak amacıyla muhasebe hilelerine başvurarak resmi belgede sahtecilik yaptığını ve kendisini dolandırmaya çalıştığını ileri süren ve duruma itiraz eden Kemal Gülman, iptal davasında bilirkişi tarafından yapılacak incelemeyle yaşananların ortaya çıkacağını ileri sürdü. Eski eşinin suç işlediğini kaydeden işadamı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Gülman'ın iddiaları sonrası, eski eş Feryal Sarımuratoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.