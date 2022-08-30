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Giriş Tarihi: 30.8.2022 13:33 Son Güncelleme: 30.8.2022 13:47

‘Mutfak Bahane’nin güzel sunucusu Derya Taşbaşı niçin gözyaşlarına boğuldu?

‘Mutfak Bahane’nin güzel sunucusu Derya Taşbaşı niçin gözyaşlarına boğuldu?

ATV ekranlarının sevilen programı ‘Mutfak Bahane’ yeni sezonu ile bomba gibi geri döndü. ‘Mutfak Bahane’nin sunucusu Derya Taşbaşı, izleyicileri ekran başına kilitledi. Derya Taşbaşı ve yarışmacılar programda duygusal anlar yaşadı. Derya Taşbaşı, gözyaşlarına hakim olamadı.

ATV'de gündüz kuşağında dikkat çeken programlar arasında yer alan 'Mutfak Bahane' yeni sezonunda Derya Taşbaşı'nın sunumuyla ekrana geliyor.

Mutfak Bahane' de hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor.

Mutfak Bahane'nin güzel sunucusu Derya Taşbaşı gözyaşlarına boğuldu | Video

Derya Taşbaşı'nın renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor.

Yarışmacı Taylan'ın babasından gelen duygusal not herkesi ağlattı.

Duygusal anların yaşandığı programda Derya Taşbaşı, gözyaşlarına boğuldu.

Derya Taşbaşı, iki yıl önce kaybettiği babasını, duygu yüklü sözlerle andı.

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‘Mutfak Bahane’nin güzel sunucusu Derya Taşbaşı niçin gözyaşlarına boğuldu?
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