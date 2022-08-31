Çirkin olay Sicimoğlu’nun paylaşımı ile ortaya çıktı

Bu çirkin olay Ayhan Sicimoğlu'nun paylaşımı ile ortaya çıktı. Sicimoğlu sosyal medya hesabından olaya ilişkin güvenlik kamera görüntülerini yayınlayarak yaşananlara sitem ederek "4 hergele (filmde görülüyor), pantolon aşağıda, arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşım 'Napıyorsun kardeşim' deyince dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor. Yumruğu suratının ortasına yiyor tabii. Suratına, gözüne kulağına tekme ile girişiyorlar. Karısı yalvarıyor ama dinlemiyorlar, öldüresiye giriyorlar" dedi.