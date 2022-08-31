Müzisyenin tuvalet kavgasına takipsizik kararı

İstanbul Moda'da geçen aralık ayında mide bulandıran bir olay meydana geldi. Sokakta bulunan 4 arkadaştan biri, bir evin önüne tuvaletini yaptı. Binada oturan müzisyen Okan Duman, eşiyle kapıdan içeri girerken tuvaletini yapan kişiye tepki gösterdi. Maganda ise bu uyarıya aldırış etmedi ve iddiaya göre kendisini uyaran müzisyenin eşinin üzerine tuvaletini yaptı. Taraflar arasında kavga çıktı.Darp edilen müzisyen Okan Duman'ın şikayeti üzerine basit yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Ulu orta tuvaletini yapan Aras K.'nin da Duman tarafından darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Savcılık, Aras K.'nin sokağa tuvaletini yapması üzerine Duman'ın uyarıda bulunduğu ve taraflar arasında bu nedenle tartışma yaşadığını ve olaya Aras K.'nın arkadaşının da karıştığını belirledi. İkilinin Duman'ı darp ettiğini, Duman'ın da aynı şekilde Aras K.'yı darp ettiğini ifade eden savcılık, tarafların basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığını kaydetti. Bu suçun uzlaşmaya bağlı olduğunu ve tarafların karşılıklı şikayetlerinden vazgeçip uzlaştığını belirten savcılık, olaya ilişkin takipsizlik kararı verdi.