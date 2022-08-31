Şarkıcı Ercan Saatçi alkollü araç kullandı ehliyetine el konuldu

Şarkıcı Ercan Saatçi, 18 Ocak'ta sabaha karşı Bebek'te lüks marka aracıyla seyir halindeydi. Trafik denetlemesi yapan polis memurlarınca durdurulan ünlü sanatçının yüksek promilde alkollü olduğu tespit edildi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Saatçi'nin 1.24 promil alkollü olduğu gerekçesiyle 6 ay süreliğine ehliyetine el konuldu.İfadesi alınan sanatçı, araca binmeden önce iki kadeh içki aldığını, kendisini iyi hissettiği için araç kullandığını söyleyerek "Bu kadar yüksek promilde çıkacağımı tahmin etmezdim. Alkollü araç kullandığım için pişmanım" dedi.Saatçi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Alkollü araç kullanan ünlü şarkıcıya yeni çıkan 'Seri Yargılama Usulü'ne göre dava açılması için savcılıkta üzerine atılı suçu kabul edip etmeyeceği sorulacak.