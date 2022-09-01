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Giriş Tarihi: 1.9.2022 15:02 Son Güncelleme: 1.9.2022 15:27

Harper's Bazaar Türkiye Eylül kapağında bir dünya starı

Harper’s Bazaar Türkiye Eylül kapağında bir dünya starı

Alessandra Ambrosio, Harper’s Bazaar Türkiye Eylül 2022 kapak çekimine özel olarak Türkiye'ye geldi.

Brezilyalı top model Alessandra Ambrosio, Harper's Bazaar Türkiye Eylül 2022 kapak çekimine özel olarak Türkiye'ye geldi. Aynı zamanda yakın dostu olan ünlü Amerikalı fotoğrafçı Stewart Shining'e poz veren 41 yaşındaki yıldız, büyüleyici güzelliği, doğallığı ve eğlenceli karakteriyle muhteşem kareler ortaya çıkardı.

Styling'ini Selin Bursalıoğlu'nun yaptığı çekimler, Ege ve Akdeniz'in buluştuğu Datça Yarımadası'nın en güzel koylarından birinde konumlanan D Maris Bay'de gerçekleşti.

10. yılını kutlayan otelin göz alıcı atmosferinde, Ambrosio dünyaca ünlü modaevlerinin Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonlarından yeni sezonda en çok ses getiren tasarımlarla poz verdi.

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Harper's Bazaar Türkiye Eylül kapağında bir dünya starı
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