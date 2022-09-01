Haberler Günaydın Haberleri “Kardeşlerim” gümbür gümbür geliyor! Eren kardeşler yeni hayatlarının tadını çıkarıyor!
Giriş Tarihi: 1.9.2022 15:59

“Kardeşlerim” gümbür gümbür geliyor! Eren kardeşler yeni hayatlarının tadını çıkarıyor!

“Kardeşlerim” gümbür gümbür geliyor! Eren kardeşler yeni hayatlarının tadını çıkarıyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

Eren kardeşler, sahip oldukları zengin hayatın tadını çıkarırken, beş kuruşsuz ortada kalan Akif de türlü kurnazlıklarla yeniden eski gücüne kavuşmanın yollarını aramaktadır.

"BU HAYATTA KALBİN BÜYÜK OLMALI, CÜZDANIN DEĞİL!"

Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artarken; Ömer'in, kardeşlerinden habersiz bir iş birliğine girişmesi ve kibirli tavırları, Asiye'yle karşı karşıya gelmelerine sebep olur. Eren kardeşlerin konakta düzenlediği partide yaşanan hesaplaşma ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

ARKADAŞINA GÖNDER
“Kardeşlerim” gümbür gümbür geliyor! Eren kardeşler yeni hayatlarının tadını çıkarıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA