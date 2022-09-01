“Kardeşlerim” gümbür gümbür geliyor! Eren kardeşler yeni hayatlarının tadını çıkarıyor!

Eren kardeşler, sahip oldukları zengin hayatın tadını çıkarırken, beş kuruşsuz ortada kalan Akif de türlü kurnazlıklarla yeniden eski gücüne kavuşmanın yollarını aramaktadır.

"BU HAYATTA KALBİN BÜYÜK OLMALI, CÜZDANIN DEĞİL!"

Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artarken; Ömer'in, kardeşlerinden habersiz bir iş birliğine girişmesi ve kibirli tavırları, Asiye'yle karşı karşıya gelmelerine sebep olur. Eren kardeşlerin konakta düzenlediği partide yaşanan hesaplaşma ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!